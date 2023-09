Siya – mehr als nur ein Rugby-Kapitän

In seiner Heimat Südafrika ist Siya Kolisi eine Ikone. Über den Werdegang und die Strahlkraft eines geborenen Anführers, dessen Spuren weit über den Sport hinaus in ganz Afrika zu sehen sind. Die „Springboks“ werden gefeiert – sie transportieren den Geist von Nelson Mandela.

Niemand geringerer als Roger Federer, 20-facher Grand-Slam-Sieger und langjährige Nummer eins der Tenniswelt, richtete eine Videobotschaft an Siya Kolisi. „Ich wünsche dir alles Gute für die Weltmeisterschaft“, sagte der Schweizer – und fügte schmunzelnd an: „Ich erinnere mich noch gut daran, dein Taxifahrer in der Schweiz gewesen zu sein. Ich hoffe, wir können das wiederholen.“