Volle Kraft zurück: Wird die COP28 ein Flop mit Ansage?

Londons Kehrtwende in der Klimapolitik sendet ein fatales Signal an den Rest der Welt. Die Chancen, dass die Staaten bei der Weltlimakonferenz in Dubai ihren Kurs ausreichend korrigieren, schwinden zusehends.

Wien. Die vergangene Woche hätte eigentlich ein Hochamt der Klimaschützer werden sollen. In New York lief die „Climate Week“, und auch bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen schworen sich die Staatsführer gegenseitig auf einen effektiveren Kampf gegen den Klimawandel ein. US-Präsident Joe Biden ratterte in seiner Rede eine lange Liste an Naturkatastrophen aus dem heurigen Jahr herunter und drängte darauf, die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen alsbald zu beenden. UN-Generalsekretär António Guterres probierte es wie gewohnt eine Nummer drastischer: Die Menschheit habe „das Tor zur Hölle“ aufgestoßen, donnerte der 74-jährige Portugiese. Die Schlagzeilen gehörten dennoch jemand anderem.