Pekings Geopolitik mit dem Geldkoffer

Häfen, Kraftwerke, Industrie. Die Volksrepublik zaudert nicht, viel Geld in die Hand zu nehmen, um ihre geopolitische Macht über billige Kredite auch in Südamerika auszudehnen. Die Nachbarn im Norden sind alarmiert.

Buenos Aires. Rio Grande ist eine zugige Kleinstadt fast am Ende der Welt. Doch gerade diese geografische Lage hat die 65.000-Einwohner-Gemeinde auf der Insel Feuerland nun in den Brennpunkt internationaler Machtfragen gerückt. Denn nachdem der Gouverneur von Feuerland im Juni den Mitgliedern des Gemeinderates eine Absichtererklärung vorlas, die er und Verantwortliche der Shaanxi Chemical Industry Group unterzeichnet haben, schrillten die Alarmglocken in Washington und in Brüssel. Der Chemie- und Bergbauriese aus der Stadt Xi’an will am Südatlantik ein Hafenterminal errichten mit Anlegekapazitäten für Schiffe von bis zu 20.000 Tonnen, ein Kraftwerk sowie eine Industrieanlage zur Herstellung von 900.000 Tonnen Harnstoff, 600.000 Tonnen synthetischem Ammoniak und 100.000 Tonnen Glyphosat pro Jahr. 1,2 Milliarden US-Dollar sollen investiert werden. Aber von wem? Und wofür wirklich?