Trotz geldpolitischer Straffungsideen der US-Notenbank Fed bleiben die Börsen optimistisch. Bei diesen drei Aktien haben Experten nun das Kursziel erhöht. Eine davon habe der Markt bislang oft übersehen - entsprechend billig sei sie zu haben.

Wörter können eine solche Wucht haben, dass sie das Glas zum Bersten bringen, wenn man sie aufs Fenster schleudert, war der große russische und von Stalin in den Tod getriebene Avantgarde-Schriftsteller Daniil Charms überzeugt. Die Notenbanken wissen das - übertragen auf ihr Metier - genauso. Nicht zufällig haben sie es, allen voran die US-amerikanische Fed, in den vergangenen Jahren zur Meisterschaft darin gebracht, die Wortwahl so behutsam zu treffen, dass man Erschütterungen und generell größere Ausschläge an den Märkten verhindert.