Apartment-Häuser in Wandsworth, London, an der Themse. Reuters / Kevin Coombs

Die Dynamik bei den Preisen war zuletzt sehr unterschiedlich. Und dass Zürich inzwischen teurer ist als Paris und London liegt auch an Google.

Relativ teuer ist es in Europas Hauptstädten quasi überall. Aber die Dynamik, wie sich die Preise zuletzt entwickelten, ist doch sehr unterschiedlich. Am auffälligsten: Zürich hat sich zu einem der heißesten Wohnungsmärkte Europas entwickelt. Die Preise in der Schweizer Bankenmetropole sind an London und Paris vorbeigezogen. Aber warum eigentlich?