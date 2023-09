Verirrt sich selten in Wohnungen: die Gartenkreuzspinne. Auch sonst ist die Angst vor ihr unbegründet.

Die Gartenkreuzspinnen sind so fett und drall wie nie, aber die faszinierenden Tiere erleben gerade ihre letzten Wochen, also lassen Sie sie doch bitte in Ruhe: Die Angst vor dieser Spinnenart ist unbegründet.

Altweibersommer. Noch ist die Erntesaison nicht vorbei, aber sie beginnt zu schwächeln. Die Paradeiserpflanzen produzieren zwar noch, aber es dauert schon recht lang, bis die Früchte reifen.