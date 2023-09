Akku löste Wohnungsbrand in Traun aus

Der Akku eines E-Scooters geriet am Balkon einer Wohnung in Brand. Mehrere Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Ein Hund verendete.

Ein Akku hat Samstagfrüh in Traun (Bezirk Linz-Land) am Balkon einer Wohnung einen Brand ausgelöst. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Stiegenhaus mussten mehrere Bewohner von der Feuerwehr evakuiert werden. Vier Personen wurden verletzt ins Spital gebracht. Der Hund des Besitzers der Wohnung, in der der Brand entstand, verendete. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner wurden in Ersatzquartiere untergebracht, berichtete die Polizei.

Der Brand brach gegen 7.15 Uhr aus. Laut ersten Erhebungen soll der Eigentümer am Balkon eine Zigarette geraucht haben. Plötzlich knallte es zwei Mal laut und der Akku eines E-Scooters geriet in Brand. Der Wohnungseigentümer versuchte das Feuer noch mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, dies gelang ihm aber nicht. Er und seine Gattin sowie zwei ältere Damen wurden wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bzw. aufgrund eines Nervenzusammenbruchs zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (APA)