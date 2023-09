32-Jähriger verlor 49.000 Euro an Internet-Betrüger

Der Mann wollte eine Investition im Internet tätigen, daraufhin wurde sein Konto mit der Schadenssumme belastet.

Ein im Flachgau lebender Deutscher hat an Internet-Betrüger 49.000 Euro verloren. Der 32-Jährige tätigte bei einem im Internet beworbenen Investment eine geringe Investition. Kurz darauf trat ein unbekannter Täter mit dem Opfer in Kontakt. In Absprache wurde ein Kryptokonto angelegt und das Bankkonto des 32-Jährigen damit verbunden. Der Geschädigte gab laut Polizei zusätzlich den Zugriff für den Täter frei. Kurz darauf wurde das Konto mit der Schadenssumme belastet. (APA)