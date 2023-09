Polizist im Kosovo getötet, Premierminister spricht von „Terror“

Die Angreifer seien Profis, die schwer bewaffnet sind, sagt Ministerpräsident Albin Kurti. Er macht Serbien dafür mitverantwortlich.

Im Norden des Kosovo ist nach Angaben der Regierung in Pristina ein Polizist bei einem Schusswechsel getötet worden. Ein weiterer Beamter sei verletzt worden, teilte Ministerpräsident Albin Kurti mit. Er stufte den Vorfall am Sonntagmorgen als Terror ein. „Die Angreifer sind Profis, die Masken tragen und schwer bewaffnet sind“, schrieb Kurti auf Facebook. „Im Moment wird noch immer mit Waffen verschiedener Kaliber auf unsere Polizei geschossen.“

Kurti machte Serbien für die Gewalt mitverantwortlich. „Das organisierte Verbrechen greift mit der politischen, finanziellen und logistischen Unterstützung des offiziellen Belgrads unseren Staat an“, schrieb Kurti. Das fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies bis heute nicht an und verlangt die Rückgabe seiner einstigen Provinz.

Lastwägen blockierten Brücke

EU-vermittelte Gespräche über eine Normalisierung des Verhältnisses zwischen den beiden Ländern blieben bisher ohne Ergebnisse. Die EU machte zuletzt die kosovarische Seite dafür verantwortlich, weil sie der von der EU und Serbien geforderten Bildung eines Verbandes der serbischen Gemeinden nicht zustimmen will. Pristina sieht darin jedoch den Versuch, die Grundlage für eine spätere Abspaltung des serbischen Nordens zu legen.

Die von Belgrad geschürten Spannungen halten indes an. Zu dem tödlichen Zwischenfall am Sonntagfrüh kam es nach Darstellung des Innenministeriums in Pristina, nachdem Polizisten zwei Lastwagen ohne Kennzeichen gefunden hatten, die eine Brücke am Zugang zum Dorf Banjska blockierten. Als weitere Polizisten eintrafen, seien sie von den maskierten und schwer bewaffneten Angreifern beschossen worden.

Konflikt wieder verschärft

Der Konflikt im Kosovo hatte sich dieses Jahr wieder verschärft und bereits zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt. Der Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Diese wird weder von der Regierung in Belgrad, noch von der serbischen Minderheit im Kosovo anerkannt. Über 90 Prozent der Bevölkerung des Kosovo sind Albaner. Im Norden des Landes stellen allerdings die Serben die Mehrheit. Die NATO hat rund 4000 Soldaten in dem Balkan-Land stationiert, die den Frieden sichern sollen. Die EU bemüht sich um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien, die beide in die EU streben. (APA/Reuters)