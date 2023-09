Ärztekammer: Neues Ultimatum an Präsident Steinhart

Solang Johannes Steinhart, Präsident der Wiener Ärztekammer, jüngste Entscheidungen nicht rückgängig macht, sei eine Versöhnung nicht möglich, sagt Vizepräsident Stefan Ferenci. Steinhart denkt aber nicht daran.

Im seit Monaten schwelenden und öffentlich ausgetragenen Konflikt in der Wiener Ärztekammer ist eine Entspannung weiterhin nicht in Sicht. Nachdem am Samstag Präsident Johannes Steinhart im „Presse“-Interview das Präsidium aufgefordert hat, das Gespräch miteinander zu suchen, meldet sich nun Vizepräsident Stefan Ferenci zu Wort. Er würde seine Mitte der vorigen Woche (zusammen mit den restlichen drei Präsidiumsmitgliedern) ausgesprochene Rücktrittsaufforderung an Steinhart „unverzüglich“ zurücknehmen. Aber nur, wenn Steinhart bereit sei, die Sitzung der Kurie der niedergelassenen Ärzte vom 15. September für nichtig zu erklären und neu anzuberaumen, sagt Ferenci zur „Presse“.