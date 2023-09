Erst der König, dann der Papst: Frankreich, der Nabel der Welt

Papst Benedikt und Emmanuel Macron am 23. September in Marseille.

Frankreich sah sich dieser Tage in seiner exklusiven Weltsicht bestätigt, dass es trotz aller Unkenrufe ja doch der Nabel der Welt ist. Paris, Bordeaux, Marseille: Wer soll denn da mithalten mit La France? Sollen doch die Staats- und Regierungschefs und die Diplomaten aus allen Erdteilen zum jährlichen Klassentreffen der UNO nach New York pilgern! Soll doch Wolodymyr Selenskij, der hochgepriesene Held von Kiew, erst nach New York, danach nach Washington und schließlich nach Ottawa und Toronto reisen! Apropos, wenn es denn schon Kanada, die frühere Kolonie, sein muss – dann wenigstens Montreal oder Québec, mon Dieu!

Wenn wir schon von Gott sprechen, müssen wir gleich auch von dessen Stellvertreter reden. Ganz ehrlich: Wo soll Franziskus – außerhalb von Rom und Latium – denn sonst hinreisen als nach Frankreich? Nach Marseille, wo die Basilika Notre-Dame de la Garde über dem Hafen thront und es unterhalb von allen Völkern der Welt wimmelt – nicht weit vom ehemaligen Papstsitz Avignon.

Erst der König, dann der Papst: So fügte es sich, dass nach Abreise der Royals sich Emmanuel Macron zur Marseillaise und zu Duzfreund Franziskus ins Vélodrome nach Marseille begab, wo – welch Zufall! – Macrons Lieblingsklub Olympique Marseille seine Heimarena hat. Olympische Halbgötter unter sich.

