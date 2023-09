Erdoğan baut seine Macht im Kaukasus aus

Lang umkämpftes Gebiet: Nun hat Aserbaidschan die Kontrolle in Berg-Karabach übernommen.

Aserbaidschans Sieg über das von Armeniern bewohnte Gebiet ist auch ein strategischer Erfolg für den türkischen Präsidenten. In der Region werden die Karten neu gemischt.

Tausende Menschen in Berg-Karabach sind auf der Flucht, versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Armeniens Außenminister Ararat Mirzojan forderte nun die Aufstellung einer UN-Mission, um die Bevölkerung in Berg-Karabach zu beschützen. Das vor allem von Armeniern bewohnte Gebiet im Kaukasus ist nach kurzen Gefechten von Truppen Aserbaidschans eingenommen worden.