Mindestens 16 Tote bei Feuer in chinesischem Kohlebergwerk

Ersten Informationen zufolge hat ein Förderband Feuer gefangen. Den Opfern dürfte keine Chance auf Flucht geblieben sein.

Bei einem Brand in einem Kohlebergwerk im Südwesten Chinas sind am Sonntag mindestens 16 Menschen getötet worden. Das Feuer brach in der Shanjiaoshu-Mine in der Provinz Guizhou aus, wie die Behörden der Stadt Panzhou auf ihrer Webseite mitteilten. Ersten Informationen zufolge habe das Förderband Feuer gefangen, wodurch die 16 Opfer eingeschlossen waren.

Nähere Angaben zur Brandursache oder zu Schäden wurden nicht gemacht. Das Bergwerk liegt rund 3.600 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Peking.

In China ereignen sich immer wieder schwere Bergwerksunglücke, unter anderem wegen unzureichender Sicherheitsvorkehrungen. Im vergangenen Jahr starben nach offiziellen Angaben 245 Menschen bei 168 Unglücken.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Sicherheitslage im Bergbau nach Angaben der chinesischen Behörden allerdings verbessert. Über die Unglücke wird zudem häufiger und ausführlicher als früher berichtet.

China betreibt tausende Kohlebergwerke und ist für die höchsten CO₂-Emissionen weltweit verantwortlich, obwohl Peking sich dazu verpflichtet hat, seine Emissionen nach 2030 zurückzufahren. (APA)