Thomas Klepeisz: Ein Österreicher in der Liga der Weltmeister

Ulms Kapitän Thomas Klepeisz freut sich auf den Start der deutschen Basketball-Bundesliga. Was WM-Gold verändert, aufwertet und warum auch unter dem Korb der FC Bayern immer Favorit ist.

Ulms Basketballer mit ihrem österreichischen Kapitän Thomas Klepeisz gehen erstmals überhaupt als Titelverteidiger in eine Saison der deutschen BBL. Das sei „ein cooles Gefühl“, sagte der 32-jährige Güssinger vor dem Auftakt am Mittwoch gegen Chemnitz zur APA - Austria Presse Agentur. Er startet ins bereits achte Spieljahr im nunmehrigen Land des amtierenden Basketball-Weltmeisters.

Der jüngste Erfolg der deutschen Nationalmannschaft stimme ihn positiv, dass es in der Liga neue Fans in die Hallen zieht, so Klepeisz. Noch wichtiger sei, dass möglichst viele Kinder Basketball zu spielen beginnen, fügte er hinzu.

Imago / Beautiful Sports/derix

In Tübingen wird Klepeisz schon in der zweiten Runde der „Liga des Weltmeisters“ auf die Landsleute Erol Ersek (24) und Timo Lanmüller (22) treffen. Die beiden Wiener würden „viel Verantwortung übernehmen“, was ihn freue, meinte der Routinier lobend. Bei einem Aufsteiger in dessen erstem Heimspiel zu Gast zu sein, bezeichnete er als „ganz gefährlich“.

Titelfavorit sei wohl FC Bayern München, verwies der Güssinger auf das Einkaufsprogramm des Konkurrenten, für den zuletzt im Halbfinale in Ulm die Saison vorzeitig geendet hatte. Selbst wolle man auch mit einer neu formierten Truppe „wieder attraktiven Basketball spielen“, kündigte Klepeisz an. Bewusst sei ihm, dass sich vom Start weg jeder Gegner im Duell mit dem amtierenden Meister besonders ins Zeug legen werde.