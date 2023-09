Kabarett: Ein Vater blickt aus dem Zug auf die Welt

Hosea Ratschiller ist mit seinem neuen Programm etwas Besonderes geglückt. Die Familie nimmt er als Basis für kluge Betrachtungen unserer Gesellschaft. Er baut auf das Motto „Lebe mit Leuten zusammen, die Hilfe brauchen“.

Ist das ein Künstlername? Nein. Hosea Ratschiller wurde von seinen Eltern nach einem alttestamentarischen Propheten benannt und muss nun bei jeder Begegnung erklären, dass er wirklich so heißt. An diesem ungewöhnlichen Namen hängt der Kabarettist das neue Programm auf, das er als sein persönlichstes bezeichnet. „Hosea“ hatte am 21. September im Kabarett Niedermair Premiere, und der Applaus war lang und laut.