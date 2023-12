Das neue Mochi-Kochbuch: Alles knuspert

Das Mochi-Team um Eddi Dimant verrät Spitzenrezepte. Für alle, die keine Angst vor der Fritteuse haben.

Gibt es eigentlich Menschen, die Frittiertes nicht lieben? Wahrscheinlich nicht – auch wenn manche so tun, als ob. Das Mochi-Team ist jedenfalls begeistert von allem, was knuspert: Jeder, der schon einmal dort gegessen hat, weiß das. Ein paar ihrer Geheimnisse lüften die Mochis um Eddi Dimant in ihrem neuen Buch, das – Japan lässt grüßen – auch voller Mangas ist. Wer’s mag, wird sich freuen, ansonsten: einfach auf die Rezepte schauen. Da findet man Köstlichkeiten wie Crispy Calamari, Garnelenigel, Spargeltempura oder paniertes Ei. Klingt alles herrlich, ob man das – trotz detaillierter Frittieranleitung am Anfang, mit allerhand Infos zum Rauchpunkt diverser Fette, Temperaturen und Erster Hilfe – wirklich zu Hause nachmachen will, sei dahingestellt. Obwohl: Es soll ja Menschen geben, die extra eine elektrische Kochplatte kaufen, um auf dem Balkon frittieren zu können.

Mushroom Tan Tan

Zutaten: 2 Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen, 400 g Kräuterseitlinge, ausreichend Öl zum Braten und Frittieren, 30 g Mirin, 30 g Sweet Bean Sauce, 30 g dunkles Sesamöl, Shichimi Togarashi zum Würzen, 50 g Rucola, 2 Chicorées, Salz, 5 g Shichimi Togarashi, Fleur de Sel

Zubereitung: Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Kräuterseitlinge ebenfalls in feine Würfel schneiden. Zwiebeln, Knoblauch und Kräuterseitlinge in einem Topf in Öl anbraten. Mirin, Sweet-Bean-Sauce und Sesamöl dazugeben und alles ca. 10 Minuten weich garen. Mit Shichimi Togarashi würzen. Öl in einem Topf auf 180 °C erhitzen. Rucola im heißen Öl frittieren. (Achtung: Es spritzt sehr stark!) Herausheben, abtropfen lassen und salzen. Chicoréeblätter vom Strunk lösen. Pilzmasse auf den Chicoréeblättern verteilen und mit knusprigem Rucola servieren.

Crispy & Crunchy

Mochi Brandstätter Verlag 208 Seiten, 35 Euro