Polnischer Außenminister wirft Scholz Wahl-Einmischung vor

Der deutsche Kanzler hatte sich kritisch zur Visavergabe durch das Nachbarland geäußert: „Ich möchte nicht, dass aus Polen einfach durchgewinkt wird“. In Polen wird Mitte Oktober ein neues Parlament gewählt.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau hat dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen. Die jüngsten Äußerungen des SPD-Politikers deuteten auf einen Versuch hin, den laufenden Wahlkampf zu beeinflussen, schrieb der 68-Jährige am späten Sonntagabend beim Kurznachrichtendienst X. Polen befindet derzeit sich in der heißen Wahlkampfphase vor der Parlamentswahl am 15. Oktober.

Scholz hatte bei einer SPD-Kundgebung in Nürnberg am Samstag mit Blick auf die Lage an den Grenzen Aufklärung über mögliche Unregelmäßigkeiten bei Visavergaben im Nachbarland Polen gefordert. „Ich möchte nicht, dass aus Polen einfach durchgewinkt wird und wir dann hinterher die Diskussion führen über unsere Asylpolitik“, sagte er. Es müsse so sein, „dass wer in Polen ankommt, dort registriert wird und dort ein Asylverfahren macht“ - und nicht Visa, die irgendwie für Geld verteilt worden seien, das Problem noch vergrößerten. Darüber solle mit der polnischen Regierung gesprochen werden.

Außenminister Rau betonte nun: „Die Kompetenzen des deutschen Bundeskanzlers betreffen offensichtlich nicht in Polen laufende Verfahren.“ Er warf Scholz vor, den Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten verletzt zu haben, und forderte ihn auf, künftig von Äußerungen abzusehen, welche die gegenseitigen Beziehungen beschädigen.

Polen lehnt EU-Asylkompromiss ab

Polen tritt in Migrationsfragen innerhalb der EU als Hardliner auf und lehnt etwa auch den jüngst vereinbarten Asylkompromiss ab, der die Einrichtung von Verfahrenszentren an den EU-Außengrenzen und die Verteilung von Asylbewerbern innerhalb der EU vorsieht. Gegen diesen Plan mobilisiert die Regierung in Warschau auch mit einer Volksabstimmung, die zeitgleich mit der Parlamentswahl abgehalten werden soll. In der polnischen Gesellschaft wachsen zudem die Ressentiments gegenüber den Kriegsflüchtlingen aus der benachbarten Ukraine, die das Land in großer Zahl aufgenommen hat.

Beobachter sehen die Äußerungen von Scholz auch als Retourkutsche dafür, dass die rechtskonservative Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit) ihn selbst im Wahlkampf zu instrumentalisieren suchte. In einem Videospot holt sich Scholz nämlich eine Abfuhr vom PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczyński. Das Video zeigt zur Musik von Richard Wagners „Ritt der Walküren“ die Innenräume der deutschen Botschaft in Warschau. Ein fiktiver Botschafter greift zum Telefon und ruft Kaczyński an. In holprigem Polnisch mit starkem deutschen Akzent erklärt der vorgebliche Diplomat, er wolle ein Gespräch mit dem Kanzler an Kaczyński durchstellen. Scholz wolle klären, dass das Pensionsantrittsalter in Polen wieder erhöht werde - so wie zu Zeiten von Kaczyńskis politischem Widersacher, dem früheren Regierungschef Donald Tusk. Kaczyński sagt: „Tusk ist weg und diese Angewohnheiten sind vorbei.“ Dann legt er auf.