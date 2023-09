Ein Zeuge meldete das Tier der Polizei, die den Alligator tötete. Die tote Frau konnte identifiziert werden. Ob das Tier die Frau getötet hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Die Polizei tötete in der von Wasserwegen und Kanälen durchzogenen Stadt Largo, Florida, einen vier Meter langen Alligator, nachdem er mit den Überresten einer Frau im Maul gesichtet worden war. Ein Zeuge sagte lokalen Medien, er habe den Alligator in einem Kanal gesehen, wie er einen Unterleib im Maul hielt.

Das Sheriffbüro von Pinellas County teilte mit, dass das Tier getötet wurde. Bei der Toten handle es sich um eine 41-Jährige Frau, deren Identität geklärt werden konnte. Allerdings muss noch ermittelt werden, was zum Tod der Frau führte.

Augenzeuge glaubte erst, das Tier hat eine Schaufensterpuppe im Maul

Augenzeuge Jamarcus Bullard erzählte US-Medien, er sei auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch gewesen, als er den Alligator mit etwas im Maul entdeckt habe, das zunächst wie eine Schaufensterpuppe aussah. „Ich bemerkte, dass es einen Körper in seinem Maul hatte – so etwas wie einen Unterleib – und als ich das sah, rannte ich direkt zur Feuerwehr“, sagte er dem Lokalsender Fox 13.

Auch die Familie des Opfers wird in US-Medien zitiert. Man habe eine Spendenseite eingerichtet. Zuletzt habe die Frau in einem Obdachlosenlager in der Nähe eines Waldes gelebt. Die Tochter der Toten schrieb auf Facebook: „Es wird angenommen, dass sie im Dunkeln zu oder von ihrem Campingplatz in der Nähe des Baches gelaufen ist und der Alligator vom Wasser aus angegriffen hat.“ (Red.)