Kompetenz bei sensiblen, wertvollen und übergroßen Sendungen

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen cargo-partner wickelt immer wieder außergewöhnliche Transportprojekte ab und stellt dabei seine Kompetenz im Umgang mit sensiblen, wertvollen Waren und Gütern mit Sondermaßen unter Beweis.

Im März organisierte das cargo-partner Team in der Slowakei den Transport einer einzigartigen historischen Nachbildung eines wertvollen Samurai-Katana-Schwertes von Japan in die Slowakei. Da die Klinge des Schwertes aus einem speziellen Material besteht, das bei Berührung oxidiert, brachte der Schmied das Schwert einige Tage vor dem Transport zur Zollabfertigung. Danach behandelte er die Klinge erneut, um sicherzugehen, dass sie keine Flecken aufwies. cargo-partner sorgte für eine sichere Verpackung, damit die wertvolle Sendung auf dem Weg nach Europa nicht beschädigt wurde. Das Paket wog 25 kg bei einer Länge von 1,31 Metern.

Die größte Herausforderung bestand jedoch darin, eine geeignete Fluggesellschaft und Route für den Transport zu finden. Da europäische Fluggesellschaften das Schwert als Waffe und nicht als Sammlerstück klassifizieren, konnte der Flughafen Frankfurt nicht genutzt werden. Also organisierte das Team einen Flug nach Wien mit Zwischenstopp in Taiwan. Die abschließenden Zollformalitäten wurden zügig erledigt und das Schwert wurde ins cargo-partner Lager in Bratislava geliefert.

Von Japan in die Slowakei: Transport eines besonders wertvollen Samurai-Katana-Schwertes (c) cargo-partner

Telekommunikationsausrüstung aus den USA nach Bulgarien

Im April erhielt cargo-partner in Bulgarien eine Anfrage zur Einfuhr von fünf Containern aus den USA. Die Sendung enthielt Antennen und andere Komponenten zur Verbesserung der Mobilfunk-Versorgung in einer bulgarischen Stadt. Da es sich um äußerst sensible Waren handelte, war besondere Sorgfalt geboten. Für zusätzliche Komplexität sorgte auch der Lieferort – eine Baustelle ohne geeignete Bedingungen für die Entladung und Lagerung der Container mit der wertvollen Telekommunikationsausrüstung. Um diese Herausforderung zu lösen, verlegte das cargo-partner Team vor Ort einen speziellen Boden und organisierte einen 60-Tonnen-Mobilkran. So konnten die Container innerhalb weniger Stunden sicher entladen werden.

Hausboote per Schiff von Polen nach Italien

Vor einigen Monaten organisierte das cargo-partner Team in Gdynia den Transport von zwei Hausbooten von Polen nach Italien mittels einer Kombination aus Straßen- und Kurzstreckenseeverkehr. Jedes der beiden Hausboote wog acht Tonnen und maß 10 x 4,2 x 3,5 m. Aufgrund dieser ungewöhnlichen Abmessungen waren für den Transport Sondergenehmigungen und ein geschulter Fahrer erforderlich. Nach der Ankunft in Gdańsk wurden die Hausboote sicher auf zwei 40-Fuß-Flat-Rack-Containern befestigt. Die Sendung wurde auf korrekte Ladungssicherung geprüft, erhielt ein Sicherheitszertifikat und wurde schließlich per Schiff nach Neapel transportiert.

Von Polen nach Italien: Transport von zwei Hausbooten (c) cargo-partner

14.500 kg schwere Yacht von China nach Südafrika

Das cargo-partner Team in China transportierte kürzlich eine 14.500 kg schwere Privatyacht per Stückgutfrachter von Tianjin, China, zum Hafen von Durban, Südafrika. Für den Inlandtransport der übergroßen Ladung organisierte cargo-partner einen speziellen flachen Anhänger, mit der die Sendung in nur drei Tagen zum Hafen geliefert wurde. Um den reibungslosen Transport der außergewöhnlichen Ladung sicherzustellen, hielt das Project-Cargo-Team vor Ort stets ein Auge auf das Schiff sowie das Hafenterminal. So konnte die Yacht trotz Verzögerungen aufgrund von Hafenüberlastungen rechtzeitig geliefert werden, um den Termin des Kunden einzuhalten.

Von China nach Südafrika: Überstellung einer 14.500 kg schweren Privatyacht (c) cargo-partner

Automobil-Spritzgussmaschinen von Spanien nach Mexiko

Die spanische Niederlassung von cargo-partner unterstützte vor Kurzem einen internationalen Kunden beim Transport von Maschinen für die Automobilherstellung vom Hafen Barcelona nach Mexiko per Seefracht. In enger Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen in Mexiko lieferte das Team in Barcelona eine Door-to-Door-Lösung und demonstrierte damit den kooperativen Ansatz des internationalen cargo-partner-Netzwerks. Die drei großen Kunststoff-Spritzgussmaschinen mit einem Gewicht von je 13 Tonnen wurden in einem 40-Fuß- und einem 20-Fuß-Flat-Rack-Container verschifft und erreichten im März ihren Bestimmungsort.

Von Spanien nach Mexiko: Transport von Maschinen für die Automobilherstellung

Riesiger Laser von China nach Polen

Das Team von cargo-partner in Polen führte unlängst die Lieferung von zwei Flat-Rack-Containern und zwei High-Cube-Containern von China nach Polen durch. Das Besondere daran: In einem der Flat-Rack-Container befand sich ein riesiger Schneidlaser mit den Maßen 8,7 x 3,5 x 2,5 m und einem Gewicht von 18 Tonnen. Die Ladung begann ihre Reise in Shanghai, erreichte den Hafen von Gdynia und wurde dann per LKW in einen Ort in der Nähe der Stadt Łódź transportiert. Um eine sichere und reibungslose Lieferung zu gewährleisten, waren sorgfältige Planung, genaue Koordination und Expertise gefragt – ganz nach dem cargo-partner-Motto „we take it personally“.

