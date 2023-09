Die Müllsammlerinnen von Burkina Faso

In Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, wurde die Müllabfuhr 2005 weitgehend privatisiert. Seither sind vor allem Frauen mit dem einträglichen Sammeln und Verwerten von Abfall beschäftigt.

Langsam zieht der Esel den Müllwagen durch eine Staubstraße in Dassasgho, einem Viertel in Ouagadougou, Hauptstadt von Burkina Faso. Das Gespann führen zwei Frauen: Ami Nikiemra und ihre Tochter Mariame Kinda (30). Wie viele andere Frauen arbeiten sie in der rund 3,2 Millionen Einwohner zählenden Stadt als Müllsammler.