Das hitzige Salzburg-Derby: Austria gegen Red Bull

Ein brisanteres Los könnte es kaum geben: Austria Salzburg empfängt im ÖFB-Cup RB Salzburg, also just den Klub, der 2005 die Violetten übernommen und alles auf den Kopf gestellt hat. 4000 Fans kommen nach Grödig, SV-Obmann Claus Salzmann hofft auf ein „friedliches Fußballfest“. Dass Emotionen trotzdem aufkochen in diesem „Kampf der Fußball-Kulturen“, ist logisch.

Wer von einem großen Stadt-Derby schwärmt, erzählt zumeist von Athen, Istanbul, Belgrad; ja: manchmal geht es auch um Wien. Doch heute wird es auch in Salzburg lauter, emotionaler und hitziger. Denn Austria Salzburg, einst Paradeklub, Meister und ob Auftritten im Europacup, die 1994 sogar bis ins Finale führten, empfängt in der zweiten Runde zum ÖFB-Cup Red Bull Salzburg, also just jenen Verein, der 2005 die „Violetten“ übernommen und umgehend alles zu seinem Vorgänger gekappt hat. Es gab einen wilden Farbenstreit, sogar über Sterne auf dem Trikot wurde gelästert nebst unüberbrückbaren Gräben, die von der Business-Loge, Politik bis auf die hinterste Reihe der Fantribüne der Austria reichten.