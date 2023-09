Wie Österreichs neues Pfandsystem funktioniert

Ab 2025 fällt auf Flaschen und Dosen in Österreich Pfand an. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Es ist bereits beschlossene Sache: Österreich bekommt ab 1. Jänner 2025 ein Einwegpfandsystem. „Die Eckpunkte sind fixiert“, sagt Klimaministerin Leonore Gewessler. Angetrieben wurde die Umsetzung von der EU. Sie sieht vor, dass bis 2030 alle Verpackungen recyclingfähig werden sollen. Für den Handel geht es dabei um Investitionen von mehreren Hundert Mio. Euro. Abgewickelt wird das System von der eigens gegründeten EWP Recycling Pfand Österreich. Sie kümmert sich etwa um den Aufbau von Logistik und Infrastruktur für die Rücknahme und Verarbeitung der Plastikflaschen und Dosen. Expertise habe man sich etwa aus anderen europäischen Ländern wie Skandinavien geholt. Derzeit arbeite man an der IT-Implementierung und einem effizienten und praktikablen Logistikkonzept.

1. Welche Produkte sind vom neuen Einwegpfandsystem betroffen?

Das Pfandsystem gilt ab 1. Jänner 2025 für alle Einweggetränkeflaschen und Aludosen von 0,1 bis drei Litern. Ausnahmen gibt es aus hygienischen Gründen für Milch und Milchgetränke. Die Verunreinigung macht das Material schwerer recyclebar. Getränkekartons wie Tetra Pak sind vorerst nicht Teil des neuen Pfandsystems. Für die Zukunft sei das aber nicht auszuschließen, sagte Monika Fiala, Geschäftsführerin der neuen Abwicklungsstelle EWP Recycling Pfand Österreich.

Außerdem wird ab 1. Jänner 2024 eine verpflichtende Mehrwegquote eingeführt. „Es wird flächendeckend in Österreich Mehrweg im Angebot geben“, sagt Gewessler. Das gelte insbesondere für jene Händler, die bisher kaum oder keine Mehrweggebinde in ihren Regalen hatten, wie beispielsweise Diskonter.

2. Wie viel Pfand fällt an? Wo bekomme ich das Geld zurück?

Pro Flasche oder Dose werden künftig 25 Cent aufgeschlagen. Retourniert man das leere Gebinde korrekt, bekommt man das Geld zurück. Teurer werden sollen die Produkte durch das Pfand nicht. Leere Flaschen und Dosen können überall dort zurückgegeben werden, wo die Getränke auch verkauft werden. Das heißt, dass nicht nur Supermärkte die leeren Behältnisse zurücknehmen, sondern auch Imbissstände oder andere kleine Geschäfte, die Getränke verkaufen.

Jedoch sollen solche kleineren Geschäfte nur verkaufsübliche Mengen zurücknehmen müssen und nur jene Produkte, die sie auch tatsächlich verkaufen, so Klimaministerin Leonore Gewessler.

3. Wie werde ich die Produkte erkennen, die pfandpflichtig sind?

Pfandpflichtige Getränke werden mit einem einheitlichen Symbol gekennzeichnet sein. Damit Produkte, die bereits davor in die Regale geräumt, aber noch nicht verkauft wurden, nicht vernichtet werden, gilt zunächst eine Übergangsfrist.

4. Warum braucht Österreich so ein Pfandsystem?

Das neue System ist eine Maßnahme, um die Recyclingvorgaben der EU umzusetzen. Die EU sieht nämlich vor, dass alle Verpackungen bis 2030 in der Union recyclingfähig werden sollen. Das fordert die Länder auf unterschiedliche Arten. Wo skandinavische Länder oder Deutschland längst ein Recyclingsystem haben, fängt Österreich erst an. Derzeit wird in Österreich gerade einmal ein Viertel der Verpackungen recycelt. Bei Plastikgetränkeflaschen schreibt die EU eine besonders hohe Quote vor: So muss sich die Sammelquote bis 2025 auf 77 Prozent und bis 2029 auf 90 Prozent erhöhen. Der Recyclinganteil bei den Plastikflaschen muss bis 2025 auf 25 Prozent und bis 2030 auf 30 Prozent steigen.

5. Wie soll das Pfandsystem finanziert werden?

Laut Klimaministerin Gewessler soll sich das System „aus sich selbst finanzieren“: zum einen über eine Produzentengebühr, die bereits jetzt schon abgeführt werden muss. Zudem bleiben für jede Flasche, die nicht retourniert wird, 25 Cent im System. Das gesammelte Plastik und Alu wird außerdem zur Wiederverwendung verkauft und generiert so ebenfalls Einnahmen. Der Handel erhält für die Abwicklung eine Aufwandsentschädigung, sodass auch hier keine Mehrkosten entstehen sollen.