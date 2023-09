Ganzheitliche Sicherheit

Cybercrime. Moderne IT-Security muss auch den Schutz von übergreifenden Produktionsprozessen beinhalten. Ein Expertenkommentar von Jochen Borenich, Vorstand bei K-Businesscom bis August 2023 und Member of the Executive Board Cancom SE.

Sicherheit ist in Zeiten täglicher Cyber-Angriffe technisch wie organisatorisch zum unverzichtbaren Bestandteil jeder betrieblichen Infrastruktur geworden. Laut internationaler Statistik großer Versicherungen stehen Cyber-Risken an oberster Stelle aller möglichen Risikoszenarien für Unternehmen - noch weit vor Kriegen, Energieknappheit, Pandemien, Klimawandel oder makroökonomischen Faktoren.



Mit finanziellen Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Euro und enormen jährlichen Steigerungen ist Cyber-Kriminalität weltweit bereits lukrativer als der Drogenhandel. Allein in unserem Security Operation Center in Wien hatten wir 2022 unglaubliche 1,2 Billionen Security-Events, die wir für unsere Kunden erkannt und bei kritischen Attacken erfolgreich abgewehrt haben.

Neue Einfallstore

Cyber-Attacken können zu teuren und durchschnittlich bis zu 30-tägigen Betriebsunterbrechungen führen. Ihre Vielfalt überfordern auch große Betriebe und sie erfolgen nicht nur gegen einzelne Firmen, sondern immer öfter auch gegen die Lieferanten in Produktions- und Logistikprozessen.



Diese zunehmend vernetzten Wertschöpfungsketten sind ein zentraler Bestandteil der digitalen Transformation von Unternehmen und Verwaltung. Daraus resultieren aber auch immer mehr Schnittstellen zu den eigenen IT-Systemen und neue Einfallstore für kriminelle (Cyber)-Angriffe. Ein zusätzlicher Effekt ist das Entstehen von (weitgehend neuen) Daten an den immer zahlreicher verknüpften Prozessketten.

»„Praktisch alle Unternehmen sind mit Cyber-Angriffen konfrontiert.“« Jochen Borenich Vorstand bei K-Businesscom bis August 2023 und Member of the Executive Board Cancom SE

Der Bereich Daten in Verbindung mit Schutz und Management ist ebenso ein zentrales Element der Digitalisierung und bei übergreifenden Produktionen. Gesetzliche Regularien wie die DSGVO unterstreichen die Relevanz des Themas für nationale wie auch internationale Unternehmen aus Mittelstand und Industrie.



Cyber-Attacken bereits im Vorfeld durch umfassende Maßnahmen und 24/7-Support weitgehend zu verhindern, und dann auch in Notfällen im „emergency response“ als digitale Krisen-Feuerwehr diesen Angriffen zu begegnen, ist ein wesentlicher Teil unserer Dienstleistungen.

Geeignete Abwehr

Praktisch alle Unternehmen – von Klein- und Mittelbetrieben bis zu großen Konzernen - sind mit Cyber-Angriffen konfrontiert, und zwar sowohl gegen betriebliche IT-Infrastrukturen als auch gegen übergreifende Produktionsketten. Diese Bereiche sind besonders sensibel, weil oft immer noch nur unzureichend geschützt.



Klar ist: wenn die Produktion einer Firma ausfällt und es zu einer Betriebsunterbrechung kommt, ist der Schaden besonders groß. Die Herausforderungen bei den Abwehrmaßnahmen gegen derartige Angriffe sind entsprechend Geschwindigkeit und Transparenz.



Es gilt mögliche Angreifer raschest zu erkennen und zudem nachvollziehbar machen, welche Bewegungsmuster bereits stattgefunden haben. Jedes Unternehmen sollte seine IT-Systeme, Prozessketten und Daten optimal schützen können und aktiv werden, bevor ein Angriff erfolgreich ist und vergleichsweise (sehr) teure Schäden entstehen.

