Frauenmord im Sturm und Drang

245 Jahre schlummerte ein Trauerspiel von Christiane Karoline Schlegel auf Papier. Nun hat es Anne Lenk zur Uraufführung in Graz erfolgreich wach gekriegt.

Gut situierter Mann, der vor allem auf Kosten seiner Frau lebt, fängt ein Verhältnis mit einer Jüngeren an. Ungeniert. Sein Umfeld wendet sich gegen ihn. Da ersticht er in mörderischer Leidenschaft, wegen lächerlicher Ehrbegriffe die Geliebte, dann sich selbst. Leider ist dieser Stoff hoch aktuell. Der Feminzid, dessen Entwicklung Christiane Karoline Schlegel in schmerzhaften Wiederholungsmustern zeigt, findet jedoch in einem 245 Jahre alten Stück statt, das damals offenbar keine Chance hatte, auf einer Bühne gespielt zu werden.