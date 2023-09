Wer schickte die bewaffneten Maskenmänner in den Kosovo? Serbiens Staatschef will nichts damit zu tun haben. Doch auch in Belgrad regt sich Kritik an ihm.

Der Blick auf den Tatort des tödlichen Schusswechsels blieb den lokalen Berichterstattern im überwiegend von Serben besiedelten Nordkosovo verwehrt: Gepanzerte Einsatzfahrzeuge der Polizei riegelten am Tag nach der blutigen Eskalation der Gewalt in Kosovo alle Zufahrtswege in das Dorf Banjska ab.