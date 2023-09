Vernichtende Kritik an EU-Förderung für Weinbau

Weinlese in der Region um Madrid.

Halbe Milliarde Euro pro Jahr dient weder Umweltschutz noch Wettbewerb.

Brüssel. Rund 500 Mio. Euro gibt die EU jährlich dafür aus, den europäischen Weinbauern bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Betriebe zu helfen. Doch das Geld verpufft großteils wirkungslos – so die Mitgliedstaaten und die Kommission überhaupt prüfen, was genau damit gemacht wird, kritisiert der Europäische Rechnungshof in einem neuen Sonderbericht. „Die Maßnahmen der EU zur Unterstützung von Umstrukturierungen und zur Verhinderung eines Überangebots im Weinsektor sind nicht unmittelbar auf eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet“, heißt es darin. Und auch das erklärte Ziel der Union, den europäischen Weinbau im Zuge dieser Modernisierung umweltfreundlicher zu machen, werde fast durchwegs verfehlt.