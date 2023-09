Die Lücke, die Gazprom in Europa hinterlässt, wird nun vor allem vom teureren US-Gas gefüllt. Und das wohl auf Jahrzehnte, wie eine hochrangige EU-Vertreterin soeben ausplauderte. Pikantes Detail: Die Konzerne wurden für das, was sie nun wieder machen, vor Kurzem noch von allen Seiten beschimpft. Was geht da vor sich?

Wien. Wenn der Krimi um den Anschlag auf die russischen Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2, der sich am heutigen Dienstag zum ersten Mal jährt, überhaupt einmal entschlüsselt wird, so vermutlich nicht sehr bald. Zu dünn ist angeblich die Beweislage. Und was Indizien und Theorien angeht, so sind sie allesamt politisch heikel – vor allem auch deshalb, weil eine große Spur zu hochrangigen ukrainischen Militärs führt.