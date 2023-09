SPÖ-interne Kritik an Grund-Deals

Dass SPÖ-Politiker möglicherweise von Grundstücksumwidmungen profitiert haben, stößt der Parteijugend sauer auf. Die ÖVP schaltet den Stadtrechnungshof ein.

Die Umwidmungen in einem Wiener Kleingartenverein, bei dem der Donaustädter Bezirksvorsteher, Ernst Nevrivy, sowie mehrere SPÖ-Politikerinnen profitiert haben sollen, beschäftigt die Partei weiterhin. Dass sich am Sonntag auch Parteivorsitzender Andreas Babler einschaltete und rasche Aufklärung versprach, dürfte so manchen Parteirebellen zwar erst einmal den Wind aus den Segeln genommen haben.