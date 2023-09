Luxus zur Miete: Es muss nicht immer gleich Eigentum sein

Drucken

Teure, große Mietwohnungen sind gefragt wie schon seit 25 Jahren nicht.

Lange Jahre waren sie der Tummelplatz für Diplomaten, wichtige Expats und wohlhabende Junggesellen; ein wenig später entdeckte sie die Airbnb-Community, und mit der Pandemie schien ihr Untergang zumindest für eine Weile besiegelt: luxuriöse Mietwohnungen. Aber Totgesagte leben bekanntlich länger, und bereits mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs wurden sie aus tragischen Gründen zur begehrtesten Ware auf dem Immobilienmarkt. Mit den Zinserhöhungen und gleichzeitigem Inkrafttreten der strengeren Finanzierungsregeln stieg ihre Popularität noch weiter.

Run auf Mietobjekte

„Miete hat ein großes Hoch, der Markt ist so umtriebig wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren“, berichtet Robin Kalandra, Mitinhaber von Kalandra Immobilien. Auch Richard Buxbaum, Prokurist von Otto Immobilien, bestätigt diese Entwicklung. „Da schlagen die KIM-Verordnung (die strengeren Kreditvergaberichtlinien, Anm.) und Zinserhöhungen voll durch und sorgen für einen Run auf alle Preiskategorien, bei Wohnungen wie bei Häusern“, berichtet der Makler.

Gefragt seien Mietdomizile in allen Segmenten – von Micro-Apartments bis zur Villa. Denn wohnen müssen auch diejenigen, die derzeit keine Finanzierung bekommen oder nicht kaufen wollen, weil aktuell andere Anlageformen interessanter erscheinen oder auf sinkende Preise gehofft wird. Auch das nicht absehbare Ende der Zinsanhebungen sorgt für mangelnden Kaufwillen.

Was einerseits für eine Zunahme an potenziellen Mietern sorgt, auf der anderen Seite aber aktuell auch für einen gewissen Nachschub, wie Buxbaum erklärt: „Dadurch, dass die Entwickler derzeit nur einen Teil abverkaufen können, bringen sie einen anderen Teil auf den Mietmarkt, was die Abschlussquote entsprechend erhöht.“ Die auf der anderen Seite des Spektrums, bei den Kaufabschlüssen, im vergangenen Jahr massiv zurückgegangen ist: „Die Notare haben heuer halb so viel Umsatz gemacht wie im Vorjahr.“ Trotz der Verknappung im Mietsektor werden Luxusobjekte aber nach wie vor nicht kritiklos genommen; die Ansprüche sind hier hoch, sowohl beim Kauf als auch beim Mieten.

Gesucht: Große Wohnungen

„Die Qualität ist absolut ausschlaggebend“, erklärt Buxbaum. Schwierig seien etwa Objekte aus den 60er- und 70er-Jahren, leichter gehe es dann, wenn Außenflächen geboten werden. Wobei diese bei der Miete nicht mehr so einen „Must have“-Status haben wie noch bis vor Kurzem. „Außenflächen waren in und kurz nach den Lockdowns ein großes Thema, das jetzt nicht mehr ganz so stark ist“, sagt Kalandra. Wesentlich wich­tiger sei den Suchenden, dass es genügend Schlafzimmer gebe. „Oft werden drei bis vier Schlafzimmer gesucht, und ich hätte auch ge­nügend Kunden, die bereit wären, für etwas Schönes entsprechend Geld auszugeben.“ Außerdem sei der Energieausweis heute ein ­großes Thema, sagt der Makler. „Danach fragt inzwischen jeder Zweite, und wir müssen immer wieder erklären, dass dieser in Sachen Nebenkosten nicht wirklich aussagekräftig ist, weil er für das Erd- wie das Dachgeschoß die gleichen Zahlen ausweist.“ Passen die Bedingungen, habe „alles, was zwei oder drei Zimmer hat und nicht in einer hässlichen Lage liegt, gute Chancen, in zwei Tagen vermietet zu werden, wenn der Preis passt“.

Dieser liegt inzwischen im gehobenen Segment für frei vermietbare Objekte im Regelfall bei 16 bis 18 Euro pro Quadratmeter, wie Buxbaum berichtet. „Alles jenseits der 20 Euro ist entsprechend gut, in besonderen Fällen können es auch 35 Euro plus für den Quadratmeter netto sein, wenn man die reine Wohnfläche berechnet und keine Außenflächen mit einpreist“, weiß der Makler.

Mietkauf für Luxusobjekte

Eine Situation, die auch im Luxussegment jetzt Modelle interessant macht, die man traditionell eher aus dem geförderten Bereich kennt, wie den Mietkauf. „Das ist im aktuellen Markt sowohl für Eigentümer als auch Mieter attraktiv“, berichtet Alexandra Mitrovic, Prokuristin und Leiterin des Bereichs Mietwohnungen bei der Örag. Beim Mietkauf wird eine Wohnung für einen bestimmten Zeitraum – üblich sind um die drei Jahre – mit einer anschließenden Kaufoption vermietet. Der Kaufpreis wird bereits zu Beginn des Mietverhältnisses festgelegt; zieht der Mieter nach Ablauf der Frist die Kaufoption, wird ein ebenfalls festgelegter Teil der Miete darauf angerechnet. „Das ermöglicht Mietern, die derzeit keine Finanzierung bekommen, schon einen Teil des Kaufpreises abzubezahlen“, so Mitrovic; Eigentümern, die sich derzeit schwertun, einen Käufer zu finden, erleichtere es die Situation ebenfalls: Sie können der Bank gegenüber Einnahmen vorweisen und auch die laufenden Kosten der Immobilie decken.

„Das Gegenargument ist häufig, dass eine neue Wohnung durch eine befristete Vermietung natürlich Gebrauchsspuren aufweist, falls der Mieter nach drei Jahren doch wieder auszieht“, kennt die Maklerin die Befürchtungen ihrer Kunden. Zu denen auch gehört, dass durch das Festlegen des Kaufpreises eine eventuelle Wertsteigerung der Immobilie während der Mietdauer beim Ziehen der Kaufoption nicht mehr berücksichtigt wird. „Allerdings sind die Preise in Wien in den vergangenen Jahren nicht so extrem gestiegen“, hält Mitrovic dagegen. Außerdem bleibe ja ein Teil der in diesen Jahren gezahlten Miete – oft zwischen 40 und 60 Prozent – beim Vermieter beziehungsweise späteren Verkäufer. Was sich im Luxussegment naturgemäß zu einem soliden Betrag summiert, wie das Beispiel einer kürzlich von Mitrovic als Mietkauf-Objekt vermittelten Wohnung im Dritten zeigt: Als Kaufpreis wurden hier 1,8 Millionen Euro festgelegt, die Miete für drei Jahre auf rund 4000 Euro monatlich festgelegt.

Neues Bestellerprinzip

Eine neue Herausforderung für die Makler liegt zudem im frisch eingeführten Bestellerprinzip, wonach bei Mietobjekten derjenige die Courtage zahlen muss, der den Makler beauftragt hat – und nicht mehr wie bisher fast immer der Mieter. „Manche Mieter fragen immer noch nach Abschluss des Mietvertrages, wohin sie denn jetzt die Provision überweisen müssen, und freuen sich dann, wenn ich ihnen sage, dass die der Vermieter trägt“, berichtet Kalandra.

Auch seine Befürchtung, dass viele Vermieter auf die Dienstleistungen seiner Branche verzichten würden, habe sich bisher nicht erfüllt. Allerdings mache die neue ­Situation eine verstärkte Zu­sammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen nötig, wenn einer einen Suchauftrag für einen solventen Mieter hat und ein anderer den Vermittlungsauftrag für eine passende Wohnung.