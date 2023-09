Polizei erhält weitere Hinweise zu Russell Brand

Russel Brand nach einem Auftritt am 16. September.

Es handelt sich um Hinweise bezüglich einer „Reihe an Sexualdelikte“, die der Comedian Russell Brand begangen haben soll.

Die Londoner Polizei hat, eigenen Angaben zufolge, eine Reihe von Hinweisen und Anschuldigungen bezüglich des Comedian Russell Brand erhalten. Die meisten der Vorfälle sollen sich in London zugetragen haben. Zuletzt hat eine umfassende Medienrecherche dementsprechende Vorwürfe öffentlich gemacht, Brand selbst weist alle Vorwürfe zurück.

„Wir fordern alle, die meinen davon betroffen zu sein, auf, sich an uns zu wenden, ganz egal wie lange der Vorfall zurück liegt“, so ein Sprecher der Polizei am Montag. Ein spezialisiertes Team stehe dabei beratend und unterstützend bei.

Brand selbst meldete sich ebenfalls am Montag auf einer Videoplattform zu Wort und meinte, es sei für ihn schwierig angesichts der Vorwürfe „objektiv zu bleiben, aber das müsse er tun.“ Konkrete Vorwürfe adressierte er nicht.

Während die Polizei angab zusätzlich zu Berichten bezüglich eines Übergriffs in London im Jahr 2003 jetzt noch Informationen zu anderen Vorfällen bekommen zu haben, beziehen sich die medial öffentlich gemachten Vorwürfe auf die Jahre 2006 bis 2013. Eine Frau beschuldigt Brand, sie vergewaltigt zu haben, eine weitere spricht von einer gewalttätigen Beziehung mit Brand, als sie selbst noch minderjährig war. Zwei andere Frauen gaben an, dass Brand sie sexuell belästigt und danach bedroht habe, teilweise am Arbeitsplatz. (red)