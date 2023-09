Neue Reaktionsmiliz soll innerhalb von 72 Stunden einsatzfähig sein

Das Bundesheer half im Pandemiejahr 2020 unter anderem bei Grenzkontrollen aus, die Organisation des Milizeinsatzes lief damals aber nicht immer schnell genug. Eine neue Milizeinheit soll nun schneller einsatzfähig sein.

Das Bundesheer stellt eine neue Reaktionsmiliz auf, um schneller auf Krisen und Katastrophen reagieren zu können. Nun sucht das Bundesheer unter den rund 25.000 Milizsoldaten Bewerber für die neue Reaktionsmiliz. Diese soll innerhalb von 48 bis maximal 72 Stunden für den Einsatz bereit sein, um im Ernstfall österreichweit helfen zu können, wie die „Kronen Zeitung“ berichtete. Die Soldaten der neuen Milizeinheit verpflichten sich für zunächst drei Jahre, jederzeit binnen 48 Stunden einzurücken und bis zu drei Monate im Einsatz zu sein. Weiters müssen die Soldaten in der Reaktionsmiliz bis zu 30 Übungstage im Jahr absolvieren. Als Anreiz winkt den Bewerbern bei Bestehen der Eignungsprüfung eine Anerkennungsprämie von 6.000 Euro im Jahr.

Die neue Organisationseinheit wird an drei Standorten in Österreich gebildet: in Amstetten, Horn und Spittal an der Drau. Die Übungen an den Standorten sollen schon im März und April kommenden Jahres beginnen. Wenn man Bedrohungen begegnen wolle, müssten die „Versäumnisse der Vergangenheit“ rasch aufgeholt werden, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im April bei der Ankündigung der Reaktionsmiliz. Das Bundesheer solle nicht mehr nur als strategische Reserve, sondern als einsatzbereite Waffe gesehen werden.

Die Milizsoldaten des Bundesheeres gehen in ihrem Alltag ihrem zivilen Beruf nach. Anders als die rund 14.000 Berufssoldaten sind sie Soldaten im Zweitberuf. Erst im Ernstfall werden sie mobilisiert. Das geschah das erste Mal 2020 unter anderem für engmaschigere Grenzkontrollen zur Eindämmung der Pandemie. Damals lief die Alarmierung und Aufbietung der Einsatzkräfte nicht immer schnell genug ab, nun sollen mit der Reaktionsmiliz Lehren daraus gezogen werden. (nmm)