Auszeit im Herbst: 5 Kraftplätze für alle Sinne

Vor allem am Wörthersee ist der Herbst genau die richtige Jahreszeit zur Entschleunigung. Die Natur zeigt ihre Farbenpracht, um den See ist es angenehm ruhig. Entdecken Sie Kraftplätze, die eine Auszeit am Wörthersee so besonders machen.

Der letzte Sommer war sehr schön. Das singt nicht nur die Austro-Pop-Band STS, sondern denken sich wohl viele nach der klassischen Urlaubszeit. Nun, im Herbst aber hat uns die Hektomatik-Welt (wieder STS) erneut fest im Griff. Arbeit, Schule oder Studium – alles läuft wieder auf Hochbetrieb. Dabei ist der Herbst die Zeit der Gemütlichkeit und der Beginn der kuscheligen Jahreszeit. Er ist wie geschaffen für eine entspannende Auszeit, #metime und genussvolle Verführungen. Vor allem am Wörthersee kann man in dieser Jahreszeit wunderbar zur Ruhe kommen. Wenn sich die Blätter an den Bäumen in leuchtende Gold- und Rottöne färben, wird der See zu einem Ort der Entspannung und des Genusses. Sanfte Hügel, paradiesische Ausblicke, das wunderbarste Nass Österreichs im besonderen Licht des Südens – einfach durchatmen. Möglichkeiten zur Entschleunigung findet man im Herbst am Wörthersee viele. Dreh- und Angelpunkt dabei ist das Falkensteiner Schlosshotel Velden. Wir zeigen Ihnen 5 Kraftplätze für alle Sinne, die eine Auszeit am Wörthersee so besonders machen.

Der Teller im Restaurant Seespitz – mit „Slow.Living“

Von Wild über Fisch bis zu saisonalem Gemüse, kunstgerecht und kreativ zubereitet: Im Herbst lässt sich die aromenreiche Geschmacksvielfalt Kärntens besonders gut entdecken. Die Küchenchefs des Schlosshotels Velden – sei es im Hauben-Restaurant Seespitz oder im Salons Restaurant & Atelier – greifen die Früchte des Herbstes mit einer Reihe von speziellen Menüs und Gerichten auf. „Slow.Living“, die Philosophie des langsamen und bewussten Genießens, steht dabei ganz oben auf der Speisekarte.

Ein Ort der Entspannung und Ruhe - der Spa-Bereich im Schlosshotel Velden © Schlosshotel Velden

Slow Trails – im Rhythmus des Gehens versinken

Das bewusste Genießen und Leben: Im Sinne von Slow.Living finden sich in der Region auch zahlreiche Aktivitäten, die darauf warten erlebt zu werden. Die hohen Bäume wiegen sanft im Wind, das milde Rauschen des Baches beruhigt die Gedanken und der erdige Waldboden vermittelt Gelassenheit und Stabilität. In der Römerschlucht in Richtung Forstsee – einer der Slow Trails am Wörthersee, also Wege, die inspirieren – tritt man in einen wunderbaren Naturraum ein. Genau der richtige Ort, um in den sanften Rhythmus des Gehens zu versinken und dabei zu beobachten, wie der Kopf mit jedem Schritt freier und der Körper lebendiger wird. Slow Trails sind entspannte Wanderwege, um an besonderen Naturschauplätzen Entschleunigung zu erleben. Herrliche Blicke auf einzigartige Seepanoramen gibt es inklusive. Dabei hat jeder Slow Trail seinen eigenen Charakter, seine eigene Geschichte.

Lost Places – mit besonderen Geschichten

Raus aus dem Alltag – dies kann man auch bei Entdeckungsreisen zu fast vergessenen Orten, Zeiten und Geschichten. Rund um den Wörthersee gibt es einige dieser Lost Places, die gedanklich in eine andere Welt führen. Etwa die Schrottenburg am Nordufer. Im 19. Jahrhundert eine Fabrik zur Herstellung von Schrotkugeln, danach bis zum Jahr 1970 Aussichtsturm und Ausfluglokal, das für seinen Blick auf den Wörthersee berühmt war. Es gibt so einige Geheimnisse, die in der Region noch gelüftet werden können. Das Experience Concierge Team im Schlosshotel Velden kennt sie alle. Mit ihrem einzigartigen Insiderwissen rund um die Attraktionen und Geheimtipps planen sie für die Gäste entsprechende Touren und individuelle Programmpunkte.

Der Acquapura SPA – Wellness ganz individuell

Wieder ganz bei sich selbst ankommen und zur Ruhe kommen: Dazu bieten sich im Schlosshotel Velden zahlreiche Möglichkeiten, wenn man von den Ausflügen zurück ist. Wasser belebt, entspannt und steigert das körperliche Wohlbefinden – und „reines Wasser“ (eben Acquapura) ist auch die Essenz der Spa-Welten im Schlosshotel. Hektik und Wellness passen nicht zusammen. Der Acquapura SPA ist ein Ort, an dem man bei individuellen Anwendungen sowie abwechslungsreichen Retreats seine eigene Mitte wiederentdeckt und einfach mal nur im Moment sein kann. Ein Kraftort für Körper und Seele. Sauna, Dampfbad, Bio-Kräutersauna und Panoramapool: Die Genussmomente im 3.600 m² Spa-Bereich sorgen für ein ganzheitliches Wohlbefinden.

Die Yoga-Matte - mit Blick auf den See

Einerseits Spannungen loslassen, andererseits den gesamten Körper kräftigen. Das Gleichgewicht schulen, zu seinem natürlichen Atem zurückkommen und ganz im Moment ankommen. Mit Körper-, Atem und Achtsamkeitsübungen des klassischen Yogas lässt sich der innere Flow wiederfinden. Zu ungedehnt, zu unsportlich, zu unruhig gibt es nicht. Die fließenden Bewegungen helfen, gelassener und entspannter zu werden. Bei achtsamen Yoga- und Meditations Treatments im Schlosshotel Velden, geleitet von kompetenten Yoga-Lehrern und Personaltrainern, findet jeder wieder zurück ins Gleichgewicht. Direkt am Logenplatz des Wörthersees wird Yoga zu einem ganz besonderen Erlebnis.