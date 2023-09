Im Bikini im Parlament

Im US-Senat ist der Dresscode gefallen - lang nachdem die rhetorischen und moralischen Standards eingebrochen sind. Kommt dort jetzt der Golf-Look in Mode?

Am Kapitol in Washington sind am Dreikönigstag 2021 alle Schranken gefallen, als Pro-Trump-Vandalen die „heiligen Hallen“ des Kongresses verwüstet haben – und die Kleiderordnung ignorierten. Nix da mit blauem Anzug, roter Krawatte und weißem Hemd – der Business-Uniform ihres politischen Idols. Stattdessen: Kapuzenjacken, Holzfällerhemden, Cowboy-Stiefel, Kappen – der Look der Arbeiterklasse. Es ist auch das Outfit des demokratischen Senators und Trump-Gegners John Fetterman, der Hoodies und Shorts als Modeaccessoires im Kongress eingeführt hat.

Im Senat, dem einstigen Altherren-Klub, hat die demokratische Mehrheit nun den Dresscode gelockert – und die republikanische Minderheit schreit auf. Der Sonntagssaat zum Kirch- und Urnengang und zur Parlamentsdebatte ist ihr heilig – mögen die rhetorischen und moralischen Standards auch eingebrochen sein.

Haben die denn keine anderen Sorgen? So fragt die Vox populi in einer Woche, in der das Land neuerlich dem Finanznotstand näher rückt und ein demokratischer Senator im Ruch der Korruption steht. Werden die Trumpisten in dessen saloppem Golf-Look mit MAGA-Kappe auftreten? Susan Collins, einer republikanischen Senatorin, saß indes der Schalk im Nacken. Die 70-Jährige juxte, sie werde das nächste Mal im Bikini auftauchen.

