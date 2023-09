Die wichtigsten Zahlen zum Ryder Cup

Wer spielt wo, gibt es Preisgeld? Wer war vor Sepp Straka am Ball?

Zahlen zum Golf-Ryder-Cup, der von Freitag bis Sonntag im Marco Simone Golf & Country Club bei Rom zwischen Europa und den USA ausgetragen wird:

0 - Preisgeld beim Ryder Cup

1 - Zum ersten Mal geht der interkontinentale Wettstreit in Italien über die Bühne.

2 - Sepp Straka ist der zweite Österreicher, der in der Geschichte des traditionsreichen Bewerbs abschlägt. Der Erste war 2021 Bernd Wiesberger.

3 - Tage lang - von Freitag bis Sonntag - treten die besten Golfer Europas und der USA im Matchplay-Format gegeneinander an.

8 - Ryder-Cup-Rookies sind am Start: Sepp Straka, Robert MacIntyre, Nicolai Höjgaard, Ludvig Aberg bzw. Wyndham Clark, Brian Harman, Sam Burns, Max Homa

12 - Golfer umfasst jedes Team.

14 - der Top 15 der Weltrangliste sind in Rom dabei - sechs Europäer und acht Amerikaner.

14,5 - Punkte braucht man mindestens, um zu gewinnen.

28 - Partien werden an den drei Wettkampftagen ausgetragen.

30 - Jahre ist die letzte Heimniederlage Europas her (1993 in The Belfry, Birmingham/ENG)

44 - Bereits zum 44. Mal findet der interkontinentale Wettstreit statt.

260 - Euro kosten Tickets für den finalen Sonntag mindestens.

1927 - fand der Ryder Cup das erste Mal statt, damals in Worcester/Massachusetts.

6.566 - Meter ist der Par-71-Kurs im Marco Simone GCC lang.

300.000 - Besucher werden in der gesamten Ryder-Cup-Woche auf dem Clubgelände erwartet.