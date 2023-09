Welche Wiener Polizeiinspektionen ab Oktober noch nachts offen sind

Spitzi-Foto via imago-images.de

Spitzi-Foto via imago-images.de

Die Wiener Polizei reduziert mit 1. Oktober ihren Nachtbetrieb. Nur mehr 29 von 81 Inspektionen werden rund um die Uhr geöffnet sein.

Ab kommenden Sonntag (1. Oktober) sind nur noch 29 der 81 Wiener Polizeiinspektionen (PI) im Nachtbetrieb. Die restlichen 52 haben dann nur noch von 7.00 bis 19.00 Uhr Parteienverkehr. Das bedeutet, dass pro politischem Bezirk zumindest eine Polizeiinspektion 24 Stunden für Bürgeranliegen zur Verfügung steht, gab die Exekutive am Dienstag bekannt.

Durch die Entlastung des Polizeidienstes von Innendiensttätigkeiten komme es zur „Konzentration der exekutivdienstlichen Aufgaben auf den Kernbereich, nämlich den Außendienst, und gleichzeitig zu einer Reduktion von Überstunden“, hieß es in einer Aussendung. Die Möglichkeit, die Polizei rund um die Uhr zu erreichen, bestünde auch weiterhin entweder via Notruf 133 oder in einer der rund um die Uhr für Bürgeranliegen zugänglichen Inspektionen.

Kritik an dem reduzierten Nachtbetrieb übte die FPÖ und bezeichnete das als einen „schweren Schlag gegen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“. (APA)