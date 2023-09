Auch 22 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA zahlen Ersthelfer einen hohen Preis: Viele sind an Krebs erkrankt. Die Zahl der Feuerwehrleute, die beim Einsatz starben, und jener, die an den Spätfolgen starben, halten sich derzeit die Waage.

Die Spätfolgen der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA sind gewaltig: Genau so viele Feuerwehrleute, die als Ersthelfer im World Trade Center ihr Leben verloren haben, sind seither an den gesundheitlichen Folgen dieses Einsatzes verstorben: 343 Einsatzkräfte der New Yorker Feuerwehr beim Einsatz und 343 Feuerwehrleute in den 22 Jahren seither. „Mit zwei weiteren Todesfällen vergangene Woche haben wir diesen traurigen Rekordstand erreicht“, erklärte eine Sprecherin der New Yorker Feuerwehr.

Die Feuerwehr – wie auch Rettung oder Polizei – war beim Einsatz hochgiftigen Dämpfen ausgesetzt gewesen, die eine Reihe von schwerwiegenden Krankheiten verursachen können – insbesondre Erkrankungen der Atemwege und des Verdauungssystems. Dass die Rettungsaktion so dramatische gesundheitliche Folgen haben würde, wurde vielen erst später klar. Heute weiß man: In dem Staub und den Dämpfen befanden sich etwa 70 krebsfördernde Stoffe – unter anderem Asbest, Glasfasern, Dioxine, Blei und Schwefelsäure.

Viele leiden an Husten, Atemnot und Schmerzen in der Brust. Mittlerweile werden mindestens 68 verschiedene Krebsarten auf die 9/11-Gifte zurückgeführt. Besonders gefährlich ist, dass die Krankheit erst viele Jahre danach ausbrechen kann. Schwere psychische Erkrankungen kamen hinzu.

Ein Fünftel an Krebs erkrankt

Nach Angaben der Wissenschafts-Zeitschrift „Scientific American“ sind (Stand Herbst 2019) mehr als 4600 Helfer und Überlebende von 9/11 gestorben – weit mehr als bei den Anschlägen selbst, die Opferzahl lag bei 3000. Etwa 75 Prozent der rund 11.000 Einsatzkräfte des 11. September leiden an chronischen Erkrankungen. Fast ein Fünftel hat Krebs. Für die Betroffenen wurde ein Gesundheitsprogramm eingerichtet, das medizinische Überwachung und Behandlung vorsieht. Viele könnten zwar im Rahmen des Programms medizinisch behandelt werden, doch die Symptome würden bis zum Lebensende andauern. Die Laufzeit des Programms wurde bis 2090 verlängert. (red)