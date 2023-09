Worauf der beliebteste Chirurg Wiens vertraut

Drucken

Eine sichere Internet-Anbindung ist vor allem für Arztpraxen unerlässlich.

Der internationale gefragte Experte Dr. Alexis Freitas profitiert von den innovativen Business Lösungen von A1.

Lazarettgasse 25 in Wien Alsergrund: In unmittelbarer Nähe zur Medizinischen Universität Wien und dem Allgemeinen Krankenhaus ordiniert OA Dr. Alexis Freitas, seines Zeichens der beliebteste Chirurg Wiens. Der Experte für Allgemeinchirurgie und Proktologie wurde 2021, 2022 und auch 2023 mit dem Docfinder Patients‘ Choice Award ausgezeichnet.

Nicht nur seine Patienten vertrauen auf die fachmännischen Dienste des Wieners, auch in der Fachwelt ist Dr. Freitas ein gefragter Mediziner: So leitet er international besuchte Workshops und Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte zu verschiedenen chirurgischen Themen. Außerdem setzt er sich seit vielen Jahren mit innovativen Therapiemethoden auseinander, in den meisten Fällen ist es möglich, im Fall eine Operation minimal-invasiv vorzugehen.

Digitaler Service für Patienten

Seit der Pandemie sind Online-Konsultationen Teil des Arbeitstages für viele Ärzte in Österreich – auch Dr. Freitas bietet seinen Patienten Sprechstunden über MS Teams an. Für eine optimale Beratung bei sensiblen und akuten Themen ist eine stabile und schnelle Internetverbindung Pflicht, aber auch bei vielen weiteren digitalen Services wie digitalen Patientenakten, Überweisungen, E-Rezepten oder auch beim WLAN für Gäste benötigt es einen guten Anschluss.

Dr. Freitas kann sich dabei auf seinen Partner A1 verlassen: Als Business Kunde bezieht er nicht nur Business Internet, sondern auch das Microsoft Business Paket – inklusive A1 Setup und Beratung – sowie den Business Mobil Tarif für sämtliche Mitarbeiter. Dieses breite Portfolio gewährleistet eine gut funktionierende Praxis und optimale Unterstützung im Geschäftsalltag. Auch der kürzliche Wechsel auf A1 Payment, die attraktive Lösung für Payment-Terminals, hilft der Praxis mit modernen Terminals für kontaktloses und sicheres Bezahlen, niedrigen Transaktionsentgelten und einem verlässlichen Service Team. So spart der Mediziner Kosten und viel Zeit. Davon profitieren auch die Patienten.