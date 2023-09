Trinkwasser in zwei Gemeinden in Niederösterreich verkeimt

Betroffen sind Laa an der Thaya im Bezirk Mistelbach und Dürnkrut im Bezirk Gänserndorf. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind aufgefordert, das Wasser drei Minuten lang abzukochen, bevor sie es trinken.

In Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) und Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) sind Verkeimungen im Trinkwasser festgestellt worden. In beiden Gemeinden wurden die Bewohnerinnen und Bewohner am Dienstag dazu aufgefordert, die Flüssigkeit vor dem Genuss drei Minuten lang abzukochen. Die Ursachenforschung war in den betroffenen Regionen im Gange.

Eine Routineuntersuchung hatte in Dürnkrut zum Vorschein gebracht, dass der Parameterwert für Enterokokken überschritten wurde. Desinfektionsmaßnahmen seien bereits ergriffen worden, hieß es in einer Aussendung der EVN.

In Laa an der Thaya kam die Verkeimung bei einer Nachbeprobung zum Vorschein. Eine Schutz-Chlorierung des Ortsnetzes werde durchgeführt, betonte man seitens der Stadtgemeinde. (APA)