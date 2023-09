Die Kammerdämmerung

Die Ärztekammer befindet sich auf dem Weg in ihre politische Bedeutungs- und Machtlosigkeit.

In Zeiten, in denen man nichts weiter als ein zwangsverpflichtetes Mitglied einer Institution ist, die vorgeblich dazu da ist, die Interessen des eigenen Berufsstandes zu vertreten, fühlt man sich – vorsichtig ausgedrückt – tief betroffen. Die Ärztekammer, einst eine Institution mit einer wichtigen Stimme in der Gesundheitspolitik, befindet sich auf einem unheilvollen Weg in die Bedeutungslosigkeit.

Es ist unfassbar, dass aus den erzwungenen Beiträgen der Ärzteschaft teure Rechtsgutachten finanziert werden, die nichts Geringeres als einen regelrechten Schlagabtausch zwischen verschiedenen Fraktionen der Kammer darstellen. In diesen Gutachten werden leichte bis mittelschwere Rechtsverstöße, Verletzungen der Kammerordnung und sogar schwere strafrechtliche Delikte behauptet. Die Kammermitglieder werden Zeugen einer schmutzigen Schlammschlacht, die an eine mittelmäßige Telenovela erinnert. Währenddessen verliert die Ärztekammer zunehmend an politischer Bedeutung. Die Sozialversicherungen, der Bund und die Länder setzen ihre eigenen Pläne um, ohne Rücksicht auf die Meinung der Kammer.

Ob es um die Ausstellung von Krankschreibungen in Erstversorgungszentren, den Verlust des Vetorechts bei Primärversorgungseinheiten oder die Ausbildungshoheit in den Spitälern geht, die Kammer scheint machtlos zu sein. Gesundheitspolitisch mögen Teile dieser Entmachtung durchaus sinnvoll sein. Standespolitisch sind das allesamt schwere Wirkungstreffer.

Das Disziplinarrecht des Ärztegesetzes fordert, dass dem Ansehen des Berufstandes kein Schaden zugefügt werden darf, und dies kann bis zum Berufsverbot sanktioniert werden. Ironischerweise sind es aber gerade die Vertreter der Kammer, die dieses Ansehen durch ihre öffentlichen Auseinandersetzungen in Mitleidenschaft ziehen.

Es ist höchste Zeit, einen dringenden Appell an die Verantwortlichen zu richten. Bis die internen Streitigkeiten beigelegt sind, sollte Schweigen herrschen. Denn abgesehen von einem gewissen Unterhaltungswert, den die zankenden Akademiker bieten, interessiert sich die breite Öffentlichkeit kaum dafür, welche Fraktion am Ende die Oberhand gewinnt. Das gilt im Übrigen auch für die meisten Ärztinnen und Ärzte.

Die Kernaufgabe muss sein, sich den drängenden Problemen im österreichischen Gesundheitssystem zu stellen. Die Personalnot in den Spitälern erreicht alarmierende Ausmaße, und es fehlt an qualifizierten Fachkräften, um die Gesundheitsversorgung in der Bevölkerung sicherzustellen. Gleichzeitig erodiert die Kassenmedizin aufgrund eines veralteten Honorarkatalogs, der den wahren Wert der ärztlichen Leistungen nicht angemessen widerspiegelt. Dies gefährdet die Qualität der Versorgung.

Darüber hinaus steht der Arztberuf als freier Berufsstand vor einer Bedrohung. Die zunehmende Regulierung und Bürokratie, verbunden mit einem wachsenden wirtschaftlichen Druck, setzen die Unabhängigkeit der Ärzteschaft aufs Spiel. Es besteht die Gefahr, dass der Beruf des Arztes zunehmend von wirtschaftlichen Interessen gesteuert wird und nicht mehr die Patienten im Mittelpunkt stehen.

Der Schaden am Image der Kammer und des gesamten Berufsstands ist bereits angerichtet und wird sich über einen längeren Zeitraum hinweg kaum reparieren lassen. Es grenzt somit an Hohn, monatliche Beiträge für eine Institution zu entrichten, die ihren eigenen Verpflichtungen und ihrem Ruf nicht mehr gerecht wird, sondern, ganz im Gegenteil, als Totengräber für das Standesansehen agiert.

Dr. Gernot Rainer (*1978) ist Lungenfacharzt und Facharzt für Intensivmedizin in Wien.

