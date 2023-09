Michael Tillian kennt man als wenig kompromissbereiten „Aufräumer“. Ab Dezember startet er bei der Mediaprint.

Die Mediaprint hat mit Michael Tillian einen neuen Geschäftsführer gefunden. Er löst mit 1. Dezember Christoph Niemöller ab, der sich laut Aussendung auf eigenen Wunsch neuen Aufgaben widmet. Tillian zeichnet künftig als Geschäftsführer für die Bereiche Finanz und Rechnungswesen, Controlling, Druck, Logistik, Einkauf und für das übergreifende Projektmanagement in der Mediaprint- und „Krone“-Geschäftsführung verantwortlich.

Der Medienmanager war zuletzt für die deutsche Medien Union Gruppe als Geschäftsführer bei der Freie Presse Mediengruppe tätig. Davor war er in seiner Laufbahn etwa als „Presse“- und „Wirtschaftsblatt“-Geschäftsführer„ aktiv.

Neben Tillian, der von der Funke-Gruppe entsandt wird, sind weiterhin auch Thomas Kralinger (“Kurier„) sowie Gerhard Valeskini (“Kronen Zeitung„) in der Mediaprint-Geschäftsführung tätig. Die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG - 1988 als Zusammenschluss der Verlage “Kronen Zeitung„ und “Kurier„ gegründet - ist Österreichs größtes Printmedienhaus. Es nimmt die zeitungswirtschaftlichen Belange in den Bereichen Anzeigen, Druck und Vertrieb wahr. (APA)