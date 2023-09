Donald Trump darf keine Glock kaufen, aber er will

„I want one“

Donald Trump in Summerville, South Carolina.

Donald Trump in Summerville, South Carolina. Imago / Joshua Boucher

Eine Aussage Trumps während einer Wahlkampfveranstaltung sorgt für massive Kritik: Als Angeklagter darf er keine Waffenkäufe tätigen.

Auf der Glock ist Donald Trumps Konterfei eingraviert, ein Ausschnitt der US-amerikanischen Flagge sowie der Schriftzug „Trump 45th“ – ein Hinweis, dass Trump als 45. Präsident der USA dieses Amt bekleidete. „Ich möchte eine kaufen“, sagt Trump, während er die Glock inspiziert. Er sagt es sogar zwei Mal. „Präsident Trump kauft eine Glock in South Carolina“, schrieb dann sogleich sein Sprecher, Steven Cheung, auf X (früher Twitter). Der Kauf einer Glock – oder einer sonstigen Waffe – hätte für Trump jedoch Folgen. Da er angeklagt ist und sich gleich mehreren Prozessen stellen muss, darf er keine Waffenkäufe tätigen.

Was war geschehen? Trump hat am Montag ein Waffengeschäft in Summerville, South Carolina, besucht. Den geltenden Regelungen zufolge darf ein Waffengeschäft Angeklagten keine Waffen verkaufen, sofern mehr als ein Jahr Haft gefordert wird. Der Post von Cheung verbreitete sich rasant, ehe er ihn wieder löschte. „Präsident Trump hat die Glock nicht gekauft“, schrieb er anschließend, „er hat nur gesagt, dass er eine haben wolle.“

Bei seiner Rede in Summerville gab sich der wahlkämpfende Trump auch siegessicher; die Republikaner würden die republikanischen Primaries – die Vorwahl – in South Carolina im Februar gewinnen. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 hatte Trump hier 55 Prozent der Stimmen erhalten, auch stellt South Carolina einen republikanischen Senator, Lindsey Graham. Dieser gilt als Trump-loyal, wobei er den ehemaligen Präsidenten bei dessen Rolle während des Sturms auf das Kapitol 2021 zumindest kurz kritisiert hat. (red.)