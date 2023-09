Glas zwischen Tradition und Experiment

Murano in der venezianischen Laguna ist berühmt für seine Glasbläser. Doch viele Werkstätten haben aufgegeben. Initiativen, wie die seit 2017 stattfindende Venice Glass Week, wollen wieder mehr Aufmerksamkeit für Glas schaffen.

Venedig ist berühmt für sein Muranoglas. Aber kurz sah es düster aus für die Glasbläser-Zunft. Auf der venezianischen Insel fehlte es an Nachwuchs. In den 1990er-Jahren zählte Murano noch an die 270 Glasmanufakturen, übrig geblieben sind noch rund 60. Dann brachte die Pandemie Venedig zum Stillstand und mit der Ukraine-Krise kam es im Vorjahr zu einem enormen Preisauftrieb bei den Gaskosten. Das schien der energieintensiven Kunst den Rest zu geben. Doch wie heißt es so schön: Totgesagte leben länger, und das scheint auch auf die Glaskunst aus Venedig zuzutreffen. Denn gerade eben eröffnete die siebte Venice Glass Week – und demonstriert eindrücklich: Die Glaskunst erlebt eine neue Blüte.

Internationales Festival