Rangeleien zu Yom Kippur: Streit mit Israels Religiösen eskaliert

Nicht nur die Justizreform spaltet Israels Gesellschaft. Nationalreligöse Gruppen wollten in Tel Aviv öffentliche Gebete mit Geschlechtertrennung abhalten. Säkulare protestierten.

In gewöhnlichen Jahren ist kein Tag in Israel so friedlich wie Yom Kippur: Im ganzen Land kommt der Verkehr zum Erliegen, Geschäfte, Tankstellen, selbst kleine Nachbarschaftskiosks schließen, und bunt behelmte Kinder auf Fahrrädern beherrschen die Straßen. In diesem für Israel so turbulenten Jahr aber blieb nicht einmal dieser Tag, der eigentlich der Einkehr und der Bitte um Vergebung gewidmet ist, von Streit verschont – und dabei ging es ausgerechnet um ein Gebet.