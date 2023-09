Grubingers Abschied: Martin und der Wolf

Im Stefaniensaal in Graz endete die Abschiedstour von Österreichs beliebtestem Schlagzeuger: Martin Grubinger, erst 40 Jahre alt, will nur noch unterrichten.

Die Fans wollten es nicht glauben. Aber jetzt hat sich der erst 40-jährige Martin Grubinger tatsächlich von den Konzertpodien verabschiedet. Er möchte sich künftig der Lehrtätigkeit am Salzburger Mozarteum widmen und eine App namens „MyGroove“ entwickeln, mit deren Hilfe „Anfänger zu Vollblutmusiker werden können“. So fand also nun „Peter, Martin und der Wolf“ im Grazer Stefaniensaal statt. Wobei die TV-Größen Peter (Filzmaier) und (Armin) Wolf für Anekdoten zwischen den Musikstücken sorgten, treffsicher vorgestellt vom steirischen Musikvereins-Präsidenten Franz Harnoncourt-Unverzagt, der Grubinger die Musikvereins-Ehrenmitgliedschaft verlieh. Mit der Formulierung „Der böse Wolf, der die Rot/Schwarz/Türkis/Grün/Blau/Pink-Käppchen verspeist“, war klar: An diesem Abend werden nicht nur Aug und Ohr, sondern auch die Lachmuskel gefordert.