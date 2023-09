Energiekonzern: „Gewinnabschöpfung verhindert sinkende Strompreise“

Windkraftanlagen spielten im Vorjahr am Markt mehr ein als über das Förderregime.

Die heimischen Stromversorger müssen erstmals zig Millionen Euro an Übergewinnen an die Republik abführen. Manche Unternehmen trifft es besonders hart. Sie fordern das Geld zurück und wollen es lieber an ihre Kunden weitergeben.

Wien. Anfang Mai platzte Karl Nehammer der Kragen: Wenn die Energiekonzerne ihre Preise nicht „unmittelbar“ senken, werde der Staat die Gewinnabschöpfungen „ausweiten und verschärfen“, polterte der Kanzler damals zum Höhepunkt der Teuerungswelle. Vier Monate später naht der erste Zahltag. Mit Ende September müssen die heimischen Stromversorger ihre „Übergewinne“ aus der ersten Phase (Dezember 2022 bis Mai 2023) an das Finanzministerium überwiesen haben. Und je genauer die Unternehmen wissen, wie viele Millionen an den Fiskus gehen, desto unruhiger werden sie.

„Das Geld gehört den Kunden“