Wie Österreichs Basketball an Bedeutung gewinnen will

Es wird wieder geworfen: Nationalteamspieler Benedikt Güttl (l.) und die Swans Gmunden starten als Titelverteidiger in die neue Basketball-Saison. APA

Bevor am Wochenende die neue Liga-Saison beginnt, spricht der rot-weiß-rote Basketballverband von einem wahren „Hype“ um die Korbjagd. Nach verpassten Chancen soll nun endlich Kapital daraus geschlagen werden. Auch Salzburgs Fußballabteilung dient als Vorbild.

Die Weltsportart Basketball fristet hierzulande ein Randdasein. Wobei bei der Pressekonferenz zum Saisonauftakt am Dienstag Aufbruchsstimmung zu vernehmen war. „Wir erleben gerade einen Mega-Hype“, betonte Johannes Wiesmann, der General Manager von Österreichs Basketballverband. Heimische Basketballvereine hätten im Vergleich zu vor vier Jahren einen Mitgliederzuwachs von 40 Prozent verzeichnet, es gäbe so viele Jugendmannschaften wie noch nie. Vielerorts sei bereits ein Aufnahmestopp verhängt worden. Wiesmanns Apell an die Politik: „Wir brauchen mehr Hallen!“