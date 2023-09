Sobotka bei Selenskij: Stuft Österreich Holodomor als Genozid ein?

„Bedingungslose Solidarität“. Österreichische Parlamentarier trafen in Kiew Selenskij und Co. Nur der FPÖ-Vertreter fehlte.

Wien/Kiew. In einem schwarzen T-Shirt mit goldenem Dreizack, dem Wappen der Ukraine, hat Präsident Wolodymyr Selenskij am Dienstagnachmittag eine Gruppe Parlamentarier aus Österreich empfangen. 35 Minuten dauerte die Unterredung im Präsidialamt in Kiew. Auf Wolfgang Sobotka wirkte Selenskij dabei „unglaublich einnehmend“, wie der Parlamentspräsident am Telefon zur „Presse“ sagte.