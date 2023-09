British Museum bittet um Hilfe bei Suche nach gestohlenen Artfakten

Über mehrere Jahre verschwanden nach ersten Schätzungen rund 2.000 Objekte aus den Lagerräumen des British Museum in London.

Über mehrere Jahre verschwanden nach ersten Schätzungen rund 2.000 Objekte aus den Lagerräumen des British Museum in London.

Das Londoner Museum startet einen Online-Aufruf, um mit Hinweisen der Öffentlichkeit gestohlene Artefakte wiederzufinden. Bisher seien 60 Objekte zurückgegeben worden.

Das British Museum setzt bei der Suche nach seinen gestohlenen Artefakten nun auch auf die Hilfe der Öffentlichkeit. Auf einer Internetseite veröffentlichte das Museum einen entsprechenden Aufruf. Bisher seien 60 Objekte zurückgegeben worden, teilte das Museum in London am Dienstag mit. Weitere 300 seien identifiziert und sollten in Kürze zurückgegeben werden.

Auf Anraten von Fachleuten würden sie keine vollständigen Details zu den verlorenen und beschädigten Objekten veröffentlichen, hieß es auf der Internetseite. Der Großteil stamme aber aus der Abteilung für Griechenland und Rom. Es handle sich vor allem um Edelsteine und Schmuckstücke.

„Wenn Sie Sorge haben, dass Sie vielleicht Gegenstände des British Museums besitzen oder besessen haben, oder wenn Sie andere Informationen haben, die uns helfen könnten, kontaktieren Sie uns unter recovery@britishmuseum.org“, schrieb das Museum. Auch ein internationales Team von Expertinnen und Experten soll beim Wiederfinden helfen.

Aus den Lagerräumen des Londoner Museums sind nach ersten Schätzungen rund 2.000 Objekte verschwunden. Der Direktor des Museums, Hartwig Fischer, trat nach bekannt werden der Diebstahlserie im August mit sofortiger Wirkung zurück. Bisher wurde niemand festgenommen. Ein Mitarbeiter wurde entlassen. Das British Museum gehört zu den wichtigsten Museen der Welt. Die Institution beherbergt einige der bedeutendsten Kulturschätze der Menschheit. (APA/dpa)