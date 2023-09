Noch mitten im Krieg beginnt das Geschäft

Obwohl der Krieg in der Ukraine noch in vollem Gange ist, wagen US-Banken den Vorstoß und planen die Finanzierung des Wiederaufbaus. Gestartet wird mit Immobilienkrediten. In die Abwicklung Involvierte geben der „Presse“ Einblick hinter die Kulissen.

Wien. Im November des vergangenen Jahres hagelte es Luftschläge auf die Ukraine in großangelegten Wellen. Mit je 100 Raketen und anderen Flugkörpern gleichzeitig überwältigten russische Angriffe mehrmals die ukrainische Flugabwehr. Viele Menschen starben – auch in Kiew. Doch das hielt US-Investoren nicht davon ab, höchstpersönlich in die Hauptstadt zu reisen. Sie hatten einen besonderen Plan, der nun in die Realität umgesetzt wird.