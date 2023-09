Der Hype um Diätspritzen machte den Pharmakonzern zum wertvollsten Unternehmen Europas.

Wien. Weltweit haben 750 Millionen Menschen Übergewicht – und mehr als eine halbe Milliarde Menschen leidet unter Diabetes. Sehr häufig – einer Studie des Institute of Health Metrics and Evaluation der Universität Washington zufolge sogar in 96 Prozent der Fälle – gehen Fettleibigkeit und Zuckerkrankheit Hand in Hand. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, seit der Gründung 1923 zum weltgrößten Insulinhersteller aufgestiegen, hat sich der Bekämpfung beider Probleme verschrieben. Das hat den Dänen einen Multi-Milliardenmarkt eröffnet und der Aktie aufgrund neuer Produkte einen Höhenflug beschert, sodass Novo Nordisk Anfang September mit einem Börsenwert von 394,5 Milliarden Euro zum wertvollsten europäischen Unternehmen aufgestiegen ist.